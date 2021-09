Burgemeester Ellen van Selm: "De oplossing voor de grote problemen van deze tijd ligt op het platteland"

Volgens Van Selm heeft het platteland een groot voordeel. "Daar is de ruimte. Zowel voor woningbouw, het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering als voor de energietranisitie."

Met Den Haag in gesprek

Maar dat kan ook de andere kant op slaan. "Den Haag moet niet bepalen over wat er bij ons op het platteland moet gebeuren, maar moet rekeninghouden met de belangen van boeren, dorpen en ons landschap."

Van Selm roept Den Haag daarom op om in gesprek te blijven met het platteland.

Multifunctioneel gebruik van het land

Concreet denkt Van Selm dat het land op meerdere manieren kan worden gebruikt. "Bijvoorbeeld voor een boerenschuur, maar dan met zonnepanelen erop. Alles voor meerdere doeleinden gebruiken."

Ook bij het woningprobleem denkt Van Selm aan zo'n oplossing. "Maak van bestaande gebouwen bijvoorbeeld woonruimte. Dus geen grote, uitgestrekte wijken op het platteland, maar mooi aansluitend op waar behoefte aan is in dorpen en gemeenten."

Aandacht voor het platteland

Van Selm was teleurgesteld over de troonrede. "De grote problemen worden benoemd, maar het woord 'platteland' komt er niet in voor."

Dat terwijl de samenwerkende plattelandsgemeenten, de P10, de zogenaamde Agenda Platteland aan de formateur hadden aangeboden. Daarin staan tien aandachtspunten over hoe het platteland kan helpen bij het oplossem van problemen op het gebied van wonen en energie.

"Dus onze missie is nu om te zorgen dat het onder de aandacht van politici blijft."