Jouster Merke in overgangsfase: vrijdag anderhalve meter, na middernacht niet meer

Dan gaan namelijk de nieuwe coronamaatregelen in. En dat is voor de organisatie lastig, vertelt Kuindersma. "Dit hadden we normaal niet en het kost veel geld. Het is prachtig dat we weer markt hebben, daar hebben we afgelopen jaar tranen om gelaten. Maar nu krijg je zoveel scheve dingen. In Den Haag hebben ze bedacht dat zaterdag alles weer weg kan. Alles staat in de hekken, overal moeten bordjes op. Maar het zal wel moeten, want anders kunnen we niets."