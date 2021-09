Egelpopulatie neemt af: "Zaag een gaatje in de schutting"

"Egels hebben last van het verlies van hun natuurlijke leefgebied", zegt Van der Jagt. "Door de groei van steden en dorpen, worden tuinen steeds belangrijker", stelt ze.

Telling

Bij het Egelweekend tellen mensen het aantal egels dat ze zien. Volgens Van der Jagt komen ze in het hele land voor. "In eerdere tellingen zijn ze zelfs op de Waddeneilanden gezien."

Als mensen een egel zien, kunnen ze dat doorgeven via tuintelling.nl, maar ook als je geen egels ziet, mag je dat melden. "We zijn op zoek naar zoveel mogelijk waarnemingen van egels, maar ook als je ze niet ziet in je tuin is dat waardevolle informatie."

Gaatje in de schutting

Volgens Van der Jagt kunnen mensen zelf ook wat doen om hun tuin geschikt te maken voor egels. "Maak het niet te netjes. Graag een rommelhoekje met wat losse bladeren en takken en mos voor hun holletje", zegt ze. "maar het belangrijkste is dat ze in de tuin kunnen komen. Dat kan door bijvoorbeeld een simpel gaatje in de schutting te zagen waardoor ze naar binnen kunnen."