Heerenveen scoort te laat en verliest topper in Rotterdam

Al aan het begin van de tweede helft was de grootste kans van Heerenveen op de 1-1. Halilovic stuurde Henk Veerman diep. De spits lobte de bal over Bijlow, maar de poging van de Heerenveenspits ging ook over het doel.

Daarna kwam Heerenveen steeds minder aan voetballen toe. Alireza Jahankbakhsh dacht na een klein uur de 2-0 te maken, maar hij kreeg de bal van Bryan Linssen, die daarvoor buitenspel had gestaan.

Wereldgoal Linssen

Dat feest ging voor De Kuip dus niet door, maar twee minuten later was het toch raak. Nu gaf Jahanbakhsh de bal aan Linssen, die met z'n hak via binnenkant paal raak schoot.

Nadat het Halilovic niet was gelukt om de spanning terug in de wedstrijd te brengen, lukte het Jahanbakhsh en Gernot Trauner eveneens niet om de wedstrijd te beslissen. De eerste schoot in de handen van Mulder en de kopbal van Trauner ging naast.