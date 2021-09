'Plaats delict' in Molkfabryk Burgum grondig onderzocht door studenten

Opleidingsmanager Martijn Hoeke legt uit waarom deze dag zo belangrijk is voor de opleiding. "De sporen die je hier kunt zien, leg je vast maar verder kun je er vrij weinig aan zien. Dingen die je op een plaats delict niet ziet, kunnen we in het lab wel analyseren. Bijvoorbeeld of het bloed van een slachtoffer of een mogelijke verdachte is. Daarnaast is DNA ook erg belangrijk in de opsporing."

Volgens Hoeke krijgen de studenten mee "dat het heel spannend is om op zo'n PD te werken." Bovendien is het een hele groep studenten die er aan werkt. "Dus ook teambuilding komt hier om de hoek kijken."

'Verdachte' in beeld?

Afke en haar team richten zich op een 'plaats delict', maar op basis van het verhaal van de zogeheten 'kwartetmoord' in Enschede zijn er verschillende plaats delicten in hetzelfde pand. Naast het onderzoek, analyse op het lab en de uitwerking, wordt de gehele zaak tijdens een 'rechtszitting' voorgelegd aan de rechter. De zitting zal begin november plaatsvinden: de rechter komt dan met een eindconclusie.

30 derdejaarsstudenten

En de verdachte dan? "Dat mogen we nog niet aan je vertellen", besluit Leenstra lachend.

In totaal doen er zo'n 30 derdejaarsstudenten aan deze praktijkoefening mee, die door HVHL georganiseerd is in samenwerking met de Forensische Opsporing van Politie Noord-Nederland.