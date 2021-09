Frustratie over vertraging Afsluitdijk wordt groter, maar provincie kan niet veel

Algra vindt ook dat de Afsluitdijk niet genoeg prioriteit krijgt. "Kijk, na Amsterdam of na de Randstad, breder: wanneer er iets met een weg moet gebeuren, wordt de hele weg afgesloten, maar dat duurt maar één weekend. Hier zijn we jaren en jaren mee bezig."

Appje naar de minister

Gedeputeerde Fokkens zegt de frustratie te begrijpen. Ze heeft demissionair minister Barbara Visser al een appje gestuurd, om langs te komen. "De vraag is of zij dat gaat doen als demissionair minister of dat er wordt gewacht op een nieuw kabinet."

Visser is bekend met de situatie: toen ze voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had ze de Afsluitdijk ook in haar portefeuille.