Testen op corona kan dit weekend op alle Waddeneilanden

Op Terschelling en Ameland waren er al dit soort testlocaties, maar op Vlieland en Schiermonnikoog nog niet. De burgemeesters van beide eilanden, Michiel Schrier en Ineke van Gent, drongen erop aan dat er ook op de eilanden testlocaties moesten komen.

Prik, opgeknapt of getest

Met ingang van dit weekend is het namelijk op een hele hoop plekken verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Daarbij is het minder belangrijk om anderhalve meter afstand te houden. Mensen die niet gevaccineerd zijn of recent opgeknapt zijn van het coronavirus hebben al zo'n bewijs. Anderen moeten zich laten testen voor een tijdelijk bewijs, dat 24 uur geldig is