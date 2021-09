Buslijn in Leeuwarden verdwijnt, vrijwilligers verzorgen vervangend vervoer

Het is een van de maatregelen in het stadsvervoer, omdat er minder reizigers in het openbaar vervoer zijn. Na overleg tussen Arriva en het wijkbelang van Westeinde is de wijkauto als oplossingen naar voren gekomen. Die wordt op meerdere plekken in Fryslân gebruikt.

vrijwilligers vervoeren reizigers.

"De auto komt bij het wijkgebouw te staan", vertelt Lieuwe Tamminga van het wijkbelang. "In de ochtend om acht uur komt de eerste chauffeur. Die kan de auto meenemen en mag mensen uit de wijk naar plekken toe rijden."

"Mensen worden van huis opgehaald en gebracht naar waar ze maar naartoe willen. Dat kan het station zijn, het ziekenhuis, de stad, een wekelijkse zwemafspraak."

Arriva levert in december de auto, het wijkbelang zorgt voor de vrijwilligers. De twintig vrijwilligers plannen de ritten en vervoeren de reizigers. Het wijkbelang kan nog meer chauffeurs en planners gebruiken.

Eerst nog niet elektrisch

Uiteindelijk is het doel om een elektrische auto te gebruiken als vervanger voor de bus. Maar omdat het nog een tijd duurt voordat die geleverd wordt, rijdt er vanaf december eerst een gewone auto door de wijk.