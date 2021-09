Foeke Booy terug bij SC Cambuur, Sandor van der Heide stopt

Een kleine drie maanden geleden werd Booy getroffen door een herseninfarct. Hij heeft een aantal weken in het ziekenhuis gelegen en is in een herstelkliniek geweest, waarna hij vanaf begin augustus thuis aan zijn revalidatie kon werken.

Het gaat zo goed, dat Booy de laatste weken alweer in het Cambuur Stadion is geweest. Woensdag had hij officieel zijn eerste dag weer op de club. Op de training liet de technisch manager zijn gezicht zien, waarna hij applaus kreeg van de supporters en spelers hem gingen opzoeken.