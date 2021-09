Onderwateronderzoek in de Súd Ie moet vismigratie in kaart brengen

De schieraal zwemt bijvoorbeeld in het najaar van het zoete water richting zee voor hun paaimigratie. Met de gegevens van de ontvangers moet duidelijk worden of de vis zich goed kan verplaatsen, of dat er knelpunten in de Súd Ie zitten,

Van Dokkum naar de Waddenzee

"Komt de vis van de plaats waar we ze uitzetten snel naar Ezumazijl, waar ze uit zouden kunnen trekken? Overleven ze hun tocht door het gemaal? En vinden ze hun weg naar de Waddenzee?" Op die vragen proberen Van Rijn en andere onderzoekers van Van Hall Larenstein antwoord te krijgen.

Het visonderzoek begint in oktober specifiek met het volgen van de schieraal. Volgend jaar moeten ook andere vissoorten een zendertje krijgen.