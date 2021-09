Voorstel om verhuurdersheffing voor woningen af te schaffen

De woningcorporaties pleiten al langere tijd voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Het is een huurdersbelasting, vinden ze. Ze denken dat ze het geld beter kunnen inzetten dan de overheid, onder andere voor het bouwen van nieuwe huurwoningen. Met het geld dat ze overhouden, zouden ook Friese woningcorporaties nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Daar is een groot tekort aan. Maar dat is niet alles.

Lagere energiekosten

"We zouden heel graag geld willen steken in het verbeteren van de energieprestaties van woningen", zegt Jeannette Dekker, voorzitter van de Vereniging Friese Woningcorporaties. "Omdat mensen daardoor lagere energiekosten hebben. Dat is heel belangrijk om de woonlasten te kunnen betalen."

Dekker: "Maar ook leefbaarheid vinden we belangrijk. Dat we voor onze huurders kunnen zorgen dat ze een fijne plek hebben om te wonen." Dan gaat het bijvoorbeeld om, in samenwerking met zorginstellingen, woningen te bouwen voor ouderen die zorg nodig hebben.