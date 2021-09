Stellingwerver boomkunstenaar maakt Harry Muskee van Drentse eik

Het idee voor 'Muskee in hout' kwam van Cubyfan Lucas Wever uit Hengelo. Hij was lange tijd bevriend naar Harry Muskee, de leadzanger van de bluesband Cuby & the Blizzards en wilde iets speciaals doen voor de sterfdag.

Wever vroeg Jelmer Zwaan, die nu in Meppel woont, het beeld te maken. Voor het Muskeebeeld gebruikte hij een omgewaaide eikenboom uit Drenthe, met de wortels er nog aan. Als voorbeeld gebruikt Zwaan foto's die Rudy Leukfeldt van Harry Muskee heeft gemaakt.

Het beeld staat nu voor het Cuby & the Blizzards-museum in Grollo. Het is twee meter hoog geworden. Het grote werk is klaar. De komende dagen werkt Zwaan aan verdere verfijning van de gezichtstrekken. Op 25 september moet het beeld klaar zijn.