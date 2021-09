Verdedigende vraagtekens bij Cambuur voor duel met Heracles Almelo

Volgens Henk de Jong is het belangrijk dat zijn ploeg de beginfase van het duel met Heracles Almelo goed doorkomt. "We moeten ons eerst in die wedstrijd knokken. Het publiek moet ons er het eerste kwartier even doorheen schreeuwen, want we zullen het wel even lastig krijgen. We hebben natuurlijk een tikje gehad. Maar als we erdoorheen komen, kunnen we denk ik weer goed meevoetballen."

Bij Stevens leven revanchegevoelens na het megaverlies in Amsterdam. "Het is wel fijn dat we een doordeweeks programma hebben", vindt de man die aanvoerder is, nu Schouten ontbreekt. "Als je zo van het veld bent gestuurd, heb je wel bepaalde revanchegevoelens voor de volgende wedstrijd."