Grou heeft toch weer een uitvaartcentrum: afscheid nemen in huistelijke sfeer

Er was al een Afscheidshuis in Leeuwarden, bij begraafplaats Vitushof bij de wijk Westeinde. Grou zat vanaf 2018 zonder rouwcentrum, want toen ging De Uithof definitief dicht. Sabine Rietveld van Fender woont in Grou en zag dat naast haar een gebouw was vrijgekomen.

Boze brief

Fender opende daar een Afscheidshuis, maar kreeg vlak na de opening problemen. Ze ontvingen een boze brief van de eigenaar. Hij was bang voor waardevermindering als er overledenen in het gebouw zouden liggen. Het nieuwe rouwcentrum moest de deuren sluiten. Nu is er een nieuwe locatie gevonden. Zaterdag was er open dag.