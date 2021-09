Druk van Fries bestuur en Tweede Kamer in tolkenkwestie: "It giet om it Frysk, blinder"

"Ik denk dat de politiek hier aan het werk moet", vindt gedeputeerde Poepjes. "Bij de Statenfracties zie je dat de FNP en andere partijen daar al druk mee zijn. Ze werken ook samen met partijen in de Tweede Kamer. Er worden kritische vragen opgesteld voor de minister om te zien wat hij kan doen aan het betalen van de tolken."

Kamervragen

Romke de Jong (D66) uit Gorredijk en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen Kamervragen stellen over het ontbreken van Friese tolken in het rechtsverkeer. De FNP heeft geholpen om de vragen op te stellen. De partijen willen weten doe de minister het recht op het gebruiken van Fries als tweede rijkstaal wil waarborgen, nu er geen Friese tolken meer actief zijn omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen.

Verder willen ze weten of de minister bereid is om concrete afspraken vast te liggen over tolken in een bestuursafspraak. Het gebruik van het Fries zou ook bevorderd kunnen worden door afspraken te maken met de rechterlijke macht over de actieve of passieve beheersing van de taal.