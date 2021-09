Deinum heeft een mobiel luidsmeetpunt gekregen: meer meetpunten komen er niet

De dorpen bespeuren met de komst van de F-35's meer lawaai boven hun hoofd dan met de F-16's, maar kunnen hun klachten niet staven met decibellen omdat ze geen officieel meetpunt hadden. Met de komst van een mobiel meetpunt kan dat wel en zijn de geluidsgegevens online in te kijken via het vaste meetnetwerk rond de vliegbasis.

De meetpunten worden door Defensie gefacilieerd. Het geluidsmeetnet is er op verzoek van omwonenden gekomen.

"Ik ben blij dat 'ie er is", zegt Henk Berg van het dorpsbelang. "We hadden min of meer de toezegging dat het een half jaar lang zou blijven. Daar weet men nu ineens niet meer van. Maar goed, het meetpunt is er. We zijn er heel blij mee."

Het blijft bij deze meetpunten

Naast de 15 vaste meetpunten en het mobiele meetpunt bij Deinum komen er niet meer, zo heeft de vliegbasis laten weten. "Ik hoop dat we aan kunnen tonen dat wij hier een hoop lawaai hebben", seit Berg. "Als ze met z'n vijven over het dorp heen komen, dan kun je buiten niet meer zijn. Ik denk dat 'ie over de honderd decibel gaat."