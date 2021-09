Kredietbank pleit voor energietoeslag voor mensen met smalle beurs

Om deze mensen te helpen moet het Rijk met een energietoeslag komen, zoals er ook een huurtoeslag is, vindt Van der Meulen. Maar er is meer. Het gaat niet alleen om het lager draaien van de thermostaat van 20 naar 15 graden, waardoor mensen in de kou komen te zitten, het gaat ook om het energiezuiniger maken van de woningen. Daar zou de gemeente bij kunnen helpen. Want als mensen geen geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, dan ook niet voor verduurzaming, zegt Van der Meulen.

Eerder in actie komen

De gemeente kan ook helpen met 'vroege signalering'. Dat werkt zo: energiemaatschappijen geven aan de gemeente door dat er betalingsproblemen zijn bij bepaalde mensen en de gemeente schakelt hulp in. Dat hoeven niet beslist schuldhulpverleners te zijn, het kunnen ook vrijwilligersorganisaties zijn.

"Armoede leidt tot stress. Dan maakt je niet altijd logische keuzes", zegt Van der Meulen. Hij roept mensen die hulp aangeboden krijgen, toch vooral daar gebruik van te maken.