Geen Friese tolken meer beschikbaar vanwege 'magere vergoeding'

Van der Goot vindt dat het een grote meerwaarde heeft dat mensen in hun eigen taal terecht kunnen staan. Volgens de Leeuwarder advocaat wordt het de hoogste tijd dat er wat gebeurt om de positie van het Fries bij rechtbank en gerechtshof beter te regelen. "Of je zorgt ervoor dat alle rechters in Leeuwarden de Friese taal beheersen, of je betaalt de tolken een eerlijk tarief."

Fries in de rechtszaal uitgehold

"Het is belangrijk dat je bij je eigen taal kunt blijven: mensen moeten niet zoeken naar woorden. Als er geen tolk is, betekent het dat het Fries in de rechtszaak wordt uitgehold", zegt Van der Goot. "Dit is een flinke tegenslag. Maar het gaat om geld. Iedereen heeft recht op een eerlijke vergoeding. Als je dan kijkt naar het belang, dan zou ik zeggen dat het probleem kan worden opgelost."