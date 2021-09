Jelle Zoetendal: "Kabinet laat kwetsbare jeugd in de kou staan"

Zoetendal heeft jeugdzorg in zijn portefeuille. In Fryslân hebben meer dan 10.000 kinderen te maken met jeugdhulp en de kosten daarvan zijn de laatste jaren alleen maar verder omhoog gegaan. Sinds het Rijk daar niet meer over gaat, moeten gemeenten ieder jaar geld bijleggen. En met de uitbraak van het coronavirus is de nood alleen nog maar hoger geworden.

Structureel geld nodig

Volgens Zoetendal gaat het eigenlijk ook om geld dat al eerder is toegezegd. "Het is veel geld, maar eigenlijk niet genoeg. Het kabinet laat op deze manier kwetsbae jeugd wel wat in de kou staan: gemeenten hebben structureel geld nodig, dit geld is maar eenmalig."

Nieuw kabinet

Dat de formatie maar niet wil opschieten, helpt niet. "Nu er geen nieuw kabinet is, is er ook nog weinig zicht op de toekomst. Met dit demissionaire kabinet kunnen gemeenten eigenlijk geen afspraken maken. We zitten wel om die duidelijkheid te springen."