Amelander Energie Coöperatie wil zonnepark, maar ook getijden- en windenergie

Het instemmen was geen verrassing, want de coöperatie is opgericht voor duurzame energie. Maar ook over de locatie is men positief, zegt Johan Kiewiet van de coöperatie. "Dit is op een plek op het eiland waar al veel industrie is, dus angst voor landschapsvervuiling was er niet."

Accu bij het zonnepark

Volgens de club moet een zonnepark financieel uit kunnen, al blijft altijd een risico. Daar moet de accu die bij het park moet komen, bij helpen. "Met name omdat we geld willen verdienen op de 'onbalansmarkt' van TenneT. Als er te weinig stroom op het net is kun je de batterij bijzetten en daar krijg je een vergoeding voor. Omgekeerd kan het ook, als er te veel energieproductie is kun je het zonnepark uitzetten. Daar kun je dan ook geld mee verdienen."

Getijdenenergie

Met het zonnepark zou straks 40 procent van de benodigde energie op het eiland kunnen worden opgewekt. Maar Ameland wil naar 100 procent. "Er zijn plannen om het verder uit te breiden. Er worden bijvoorbeeld testen gedaan met getijdenenergie door SeaQurrent", legt Kiewiet uit. Dat betekent: de kracht van de zee omzetten in energie.