Ouderen krijgen hulp bij installeren van corona-app

Geen discussie

In de bibliotheek wordt niet gediscussieerd over de vraag of de coronapas wel of niet een goede zaak is. "Dat doen we niet, wij zijn objectief, wij helpen gewoon iedereen."

Ook de 71-jarig Annie de Jong uit Leeuwarden komt langs. Ze heeft het zelf geprobeerd, maar is niet geslaagd. "De app is voor mij belangrijk. Ik ben alleen en ik wil doorgaan met mijn leven, bijvoorbeeld uit eten gaan met vriendinnen."

Toch vind ze dat de corona-app zorgt voor een tweedeling. "Ik heb ook begrip voor mensen die hem niet willen en dat zij zo in een hoekje worden gezet, dat gaat ook wel ver."