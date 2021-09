Harkemase Boys stunt tegen Katwijk en plaatst zich voor hoofdtoernooi KNVB Beker

Katwijk speelt in de tweede divisie, een klasse hoger dan Harkemase Boys. Het zou daarom een lastige opgave worden voor de ploeg van Jan Piet Bosma. Bij Katwijk zat Fries en oud-ONS Sneek-speler Oege Sietse van Lingen op de bank. Hij kwam na ongeveer een uur in het veld.

Snelle achterstand

Al in de vijfde minuut raakte Ahmed el Azzouti de paal voor Katwijk. Een kleine tien minuten later was het wel raak voor El Azzouti: hij schoot de bal van dichtbij achter Erick Jansema, de keeper van de Boys.

De Harrekieten richtten zich daarna op en Jari Slort raakte met een indraaiende voorzet de paal. Na een klein halfuur maakten de Boys gelijk. Doelman André Krul van Katwijk ging onder de bal door. Jelle de Graaf kon toen schieten, maar de bal werd van de lijn gehaald. De verdediger van Katwijk schoot de bal echter tegen een ploeggenoot aan en zo rolde de bal toch het doel in.