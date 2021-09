Boeren krijgen 31.000 euro subsidie voor duurzaam bodembeheer op veengrond

Met het programma, dat drie jaar zal duren, komen de boeren meer te weten over duurzaam bodembeheer. Zo zal het gaan over het herstel van de mineralen die in de bodem zitten, het begrazen van de grond en een minder groot gebruik van kunstmest en schadelijke drijfmest.

Oxidatie

Door de bovenste laag in het veen weer in balans te krijgen en gebruik te maken van de natuurlijke processen, moet de bodem weer gezond worden, is de gedachte achter Boeren in Balans met het Veen. Bovendien moet op deze manier de oxidatie van het veen worden afgeremd.

De deelnemende boeren komende uit verschillende gebieden. Eerder dit jaar kreeg het project ruim 126.000 euro subsidie van het Rijk.