Extra 'CV-dokters' in gemeente Leeuwarden gaan hoge energieprijzen te lijf

Klaas Hofman was zes jaar geleden nog de enige energiecoach in de gemeente Leeuwarden. Nu zijn het er maar zes, maar daar komen nog extra cv-dokters bij. Volgens Hofman is dat nodig.

'Tips en tricks'

"Als we kijken naar de energieprijzen, waren die zo'n twee jaar geleden 50 cent per kuub en die komen nu boven de euro." De coaches gaan in Leeuwarden vooral naar minima's, maar ook naar mensen die een baan hebben maar niet heel veel verdienen. Ze kunnen gratis hulp aanvragen bij het energieloket.