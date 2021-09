Klimaatdeskundige Bouwe de Boer: "7 miljard niet genoeg voor halen klimaatdoelen"

Het demissionair kabinet trekt komend jaar 7 miljard euro uit voor plannen om de klimaatverandering te beperken. "Ik denk nu wel dat iedereen wakker is geworden. 7 miljard is veel geld en er gingen ook al miljarden naartoe, dus eigenlijk is het veel meer dan 7 miljard."

Terug op het oude niveau

Toch is De Boer ook kritisch: "Het kabinet mag graag laten zien dat ze het goed hebben gedaan het afgelopen jaar, maar dan vergeten ze wel dat het in coronatijd was. Mensen werken thuis en het verkeer lag plat. Intussen zitten ze weer op het oude niveau."

In 2030 moet er in ons land 49 procent minder CO2 worden uitgestoten in vergelijking met 1990. "Urgenda heeft berekend dat dat ook met die 7miljard niet lukt. Ik ben er nu al meer dan 30 jaar werkzaam. We liepen vroeger voorop met het klimaat en intussen staat Nederland bijna onderaan op de Europese lijst, dus we moeten ons ook wel een klein beetje schamen."

Burger erbij betrekken

"Ik vind het wel mooi dat er veel geld naar de burgers gaat", zegt De Boer. "Als je je woning wilt isoleren, dan is daar subsidie voor beschikbaar. Dat is voor veel mensen hartstikke belangrijk, want de energieprijzen stijgen heel hard."

De burgers worden er op deze manier bij betrokken, en dat is goed, vindt De Boer. "Het geeft de mogelijkheid om te laten zien dat je meedoet aan het proces. Dat werkt vooral voor Fryslân heel goed. Ik denk dat dit wel een positief effect heeft."

Leren van Portugal

De Boer is momenteel in Portugal om onderzoek te doen. In Portugal gaat het al heel goed. Volgens hem kan Nederland dan ook iets van de Portugese aanpak opsteken. "Portugal heeft zelf geen energiebronnen. Ze moeten dus inkopen. Omdat dat steeds duurder wordt, is de 'drive' om het zelf te produceren veel groter. Het kan dus wel."

Volgens De Boer is er een groot verschil tussen de Nederlandse en de Portugese aanpak. "In Portugal doet de regering veel en de burgers doen eigenlijk niet zoveel. In Nederland is dat net andersom. Het is interessant om die twee naast elkaar te leggen. De regering kan, als die er écht iets aan doet, veel bereiken. Maar wanneer je het met 17 miljoen mensen moet doen, dan gaat het langzamer, maar voelen de mensen wel meer betrokkenheid."