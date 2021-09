Wat betekent deze troonrede voor Fryslân?

Commissaris van de koning Arno Brok: 'Wat ik mooi vond in het eerste gedeelte is dat onze koning ruim heeft nagedacht over de verbinding. Het zijn moeilijke tijden, het zijn onrustige tijden, er is veel ontevredenheid bij de bevolking. En dat de koning probeerde om duidelijk verbinding te maken en zich te uiten over het feit dat we een rijk land zijn en dat ook wel blijven. En dat er veel is om dankbaar voor te zijn."

Friesland wordt in de troonrede niet specifiek genoemd. Brok vindt echter dat onze provincie niet helemaal is overgeslagen. "De koning sprak mooie woorden over landbouw, wij willen ook in de toekomst landbouwprovincie blijven. Niet alleen vanwege het economisch belang, maar ook omdat het de kwaliteit benadrukt van ons landschap in Friesland. In die zin is er goed over nagedacht, ook voor Friesland deze keer."