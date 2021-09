Kijlstra BV Drachten zet 45 mensen op straat

"Vanwege structurele verliezen en een steeds maar krimpende markt heeft de directie van Kijlstra BV noodgedwongen het voorgenomen besluit moeten nemen alle rioleringsactiviteiten op termijn te staken", schrijft het bedrijf.

Als gevolg van de staking van die werkzaamheden zou het verlies van werkplekken onvermijdelijk zijn. Het bedrijf lijdt naar eigen zeggen al jaren 'substantiële' verliezen.

Harde klap

Algemeen directeur Hans Mascini: "We hebben gestreden tot het laatst, maar helaas moeten we het ontslag aanvragen voor ongeveer 45 ervaren krachten. Het is een harde klap voor deze medewerkers, waarvan een groot deel al decennia bij ons aan het werk is."

Van de 85 arbeidsplaatsen blijven 40 plaatsen behouden.