Tegelwiptaxi bij tegelwipactie in Leeuwarden: 'Het gaat niet om het winnen, maar om het wippen'

De tegelwiptaxi haalt gratis stenen of tegels op om Leeuwarders te stimuleren stenen te vervangen door planten. Sommige mensen maken daar gebruik van, terwijl ze het gewoon opnieuw betegelen. Maar daar is de tegelwiptaxi niet voor bedoeld, zegt projectleider Klimaataanpassing Diderick Niehof van de gemeente Leeuwarden.

"Het gaat er wel echt om dat je gaat vergroenen. Daarvoor willen wij ons steentje bijdragen door de stenen op te halen", zegt Niehof. "We gaan daarbij uit van de goedheid van de mens."

'Heel Holland wipt'

Met slogans als 'Heel Holland wipt' en 'het gaat niet om het winnen, maar om het wippen, klinkt het Nederlands kampioenschap Tegelwippen heel ludiek. Toch is de boodschap serieus. Steden moeten groener worden om hittestress en wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen. In Leeuwarden is voor de tegelwipactie een tegelwiptaxi ingezet, want de stad die bij het NK in de top tien begon, staat inmiddels op plaats 26.

Maar er zijn meer plannen om de stad groener te maken, zegt groenbeheerder Nico Kelderhuis. "Op dit moment wordt er een groenvisie gemaakt voor de hele binnenstad. Dus we kijken waar er plek is voor groen en wat voor groen dat dan moet zijn. Dan gaan we ook in gesprek met de omwonenden en ondernemers, en andere belanghebbenden", zegt Kelderhuis.

'Wandelend bos'

Volgend jaar moet er ook een 'wandelend bos' in Leeuwarden komen. De bomen 'wandelen' dan tot ze een vaste plaats krijgen.

Het NK Tegelwippen loopt nog ruim een week. Leeuwarden zal niet meer winnen, zo is de verwachting. Dat geldt ook voor de gemeente Heerenveen (plaats 41) en Smallingerland (plaats 33).