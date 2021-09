Voor het eerst sinds 23 jaar een walrus in Nederland: "Hij hoeft niet te verhongeren"

"Het dier ziet er niet ziek uit", zegt Brausseur. "Blijkbaar doet hij het best wel oké. Van een walrus is bekend dat hij bodemdieren eet. Die zijn er hier ook voldoende, dus hij hoeft niet te verhongeren en anders heeft hij voldoende reserves."

Het is 23 jaar geleden dat er voor het laatste een walrus in Nederland aan wal kwam. "Deze dieren leven ten noorden van Noorwegen en Rusland en die zwemmen regelmatig duizenden kilometers naar andere plekken. Het is niet verbazingwekkend dat er een terechtkomt in de Noordzee, maar het gebeurt niet heel vaak. Ze blijven meestal wel in de noordelijke gebieden."

Warmte

Het is in Nederland natuurlijk een stuk warmer dan in het poolgebied. Toch hoeft dat volgens de onderzoekster niet per se problemen te geven. Als hij lang op het land zou moeten blijven, zou hij in de problemen kunnen komen. Die dieren zijn heel goed geïsoleerd, maar daardoor kunnen ze het wel te warm krijgen. Hij zal dus ongetwijfeld niet de hele tijd op het land blijven liggen", denkt Brasseur.

"Ook in het poolgebied kan het wel warm worden, dan liggen ze soms boven op elkaar. Dus hij zal wel aardig tolerant zijn tegen de warmte."

'Laat Waddenzee met rust'

Voor tips om de walrus zelf te zien hoef je niet bij Brasseur aan te kloppen. "Ik denk niet dat het mijn taak is om de toerist te bevorderen. Ik zou erbij wegblijven. Gister lag hij op een plaat waar ook duizenden zeehonden liggen, dus die verstoor je ook", zegt de deskundige.

"Ik zou genieten van de beelden die toevalligerwijs gemaakt worden en er niet met z'n allen bovenop duiken. Laat de Waddenzee met rust. De kans dat hij verdwijnt als er allemaal mensen zijn is alleen maar groter", zegt Brasseur.