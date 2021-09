Friese kapster verzorgt het haar van ministers en Kamerleden op Prinsjesdag

Ze werd daarom uitgenodigd door WorldSkills Netherlands om het werk van vakmensen van het mbo te laten zien. Prinsjesdag 2021 moet in het teken staan van vitale beroepen, zegt WorldSkills Netherlands. Naast Lommerse werden daarom ook andere specialisten uitgenodigd. Verschillende politici kwamen langs in de salon.

Lommerse heeft het haar van onder andere demissionair minister Ingrid van Engelshoven, demissionair staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerleden Lisa Westerveld en Anne Kuik gedaan.

Vakmanschap

"Een bezoek aan de salon is voor mij een traditie geworden", zegt Tweede Kamerlid Anne Kuik. "Hoe fijn is het om door deze vakmensen mooi gemaakt te worden. Op deze manier kunnen we het vakmanschap in de kijker zetten. Dat verdienen deze toppers!"