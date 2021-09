Wat stelt Prinsjesdag eigenlijk voor met een demissionair kabinet?

"Op het andere deel liggen de politieke keuzes", legt hij uit. Die worden deze keer dus niet echt gemaakt, maar Prinsjesdag zou Prinsjesdag niet zijn als de plannen niet al waren gelekt. "Dat is één van de tradities."

Dus weet Osinga te vertellen dat er wel wat accenten zijn gelegd. "Ik las iets van 1 miljard extra voor de woningmarkt. Maar de echt zware politiek dossiers zoals de stikstofcrisis, daarin worden naar verwachting geen grote keuzes gemaakt", zegt Osinga.

Nieuwe Tweede Kamer

Het meest interessante deel, volgens Osinga, komt pas na de presentatie van de plannen. Dan is de nieuwe Tweede Kamer aan zet. "Het is dus ook spannend om te zien hoe de Tweede Kamer zich gaat opstellen bij de algemene politieke beschouwingen en welke wijzigingen de nieuwe Kamer in de begroting door gaat voeren", zegt Osinga.

"Er volgen in de komende weken, eigenlijk nog wel tot in december, allerlei discussies over deelbegrotingen. Bijvoorbeeld de begroting van onderwijs of van landbouw. Dat komt allemaal nog. Dus het zou best wel kunnen zijn dat de nieuwe Tweede Kamer meerderheden vindt om daar nog wat nieuwe dingen in te wijzigen."