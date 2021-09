Herman van Veen stelt beschilderde plexiglasplaten tentoon in de Vijversburg

Van Veen schildert inmiddels alweer 22 jaar, maar hij noemt zichzelf nog altijd een 'jonge schilder'. "In dat opzicht kom ik net kijken. Ik denk dat ik inmiddels wel zo'n 300-400 doeken heb gemaakt. Die zwerven uit en verdwijnen de wereld in. Ze hangen in kerken, musea, gallery's en theaters. Voor mij zijn het een soort sporen die je nalaat. Zoals met graffiti, dat doe ik eigenlijk op mijn manier ook. Ik maak graag dingen voor een locatie", zegt Van Veen.

'Kusje in de omgeving'

Over de tentoonstelling in het 'schitterende park' blijft Van Veen bescheiden. "Dat ik daar een toefje kleur in aan heb mogen brengen is ontzettend leuk. That's it. Het is niet wereldschokkend, het is een kusje in een omgeving", aldus de kunstenaar.

De expositie Transparanten H van Herman van Veen is tot en met 21 december te zien in het paviljoen.