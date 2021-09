Actie voor zebrapad bij Drachtster zorgcentrum: "Triest dat we hier moeten staan"

"Ik vind het triest dat we hier nu moeten staan, omdat het vanaf 2017 al in de begroting stond. Ik denk: college, wat zijn jullie nu aan het doen? We willen toch veiligheid voor onze inwoners?", zegt ELP-voorman Yntze de Vries.

Veel bewoners hebben hun partner aan de andere kant van de weg. Er wonen veel oudere mensen die naar Sûnenz toe gaan voor de dagbesteding. Daar moeten ze veilig naar toe kunnen, nu is het gevaarlijk", vindt De Vries.

'Heel gevaarlijk'

Mevrouw Maandag, die zelf in de buurt woont en in een rolstoel zit, bevestigt het gevaar. "Ik steek iedere dag over. Maar het is heel gevaarlijk. Ik ben altijd trots op de chauffeurs van de bussen: zij zijn de enigen die je over laten steken. Het gewone volk rijdt gewoon door", zegt de oudere vrouw.

"Twee jaar geleden zou er al een zebrapad moeten komen. Nu is het geld natuurlijk al lang op. Maar we doen er niets aan. Ik denk niet dat deze actie helpt."

Zelf uitvoeren

De Vries is inmiddels bijna zover dat hij zelf de beurs wil trekken. "Als twee verkeersborden 79 euro kosten en een blik verf voor een zebrapad 125 euro kost, dan willen wij de kosten nog wel dragen en het zelf uitvoeren. Want dat kan toch werkelijk niet een reden zijn om het niet uit te voeren", zegt De Vries.