Weinig belangstelling voor bijpraatsessies NAM in Ternaard, maar wel zorgen

Er was maandag niet veel belangstelling voor de twee bijpraatsessies over de gaswinningsplannen van de NAM in Ternaard. Bij de fysieke bijeenkomsten in dorpshuis Tunawerth was uiteindelijk maar een handvol dorpsbewoners aanwezig. De bewoners uitten daar wel hun zorgen, over wat gaswinning zou kunnen betekenen voor hun huizen, maar ook voor de omgeving en het Waddengebied.