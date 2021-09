Gemeente Weststellingwerf komt met lachgasverbod

Gemeente Weststellingwerf is bezig om de APV weer actueel te maken en vindt het een geschikt moment om het gebruik van lachgas aan banden te leggen. In de APV is een artikel opgenomen over lachgas.

Zelf regelen

Eerder leek het kabinet van plan om lachgas landelijk op te nemen in de Opiumwet, maar het demissionaire kabinet heeft daar de handen af getrokken. Daarom heeft het college van Weststellingwerf besloten het zelf maar te regelen. "Het is niet ideaal, maar we kunnen het wel doen", zei burgemeester André van de Nadort.