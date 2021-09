Grou wil meer woonruimte: Pleatslik Belang in verweer tegen 'postzegelpolitiek'

Met name het feit dat er minder woningen komen is een groot probleem, want er zijn nu al amper woningen te vinden in Grou en omstreken.

"Wij zouden graag willen meepraten over het aantal woningen: bijvoorbeeld hoogbouw in plaats van laagbouw", zegt voorzitter Janke Sijtsma van Pleatslik Belang. "Het bouwen van nieuwe woningen moet gekoppeld worden aan de vraag die er naar is. Dat is nu niet zo."

Parkeren

Sijtsma is ook bezorgd over de infrastructuur en het parkeren in Grou. "Er wordt wel parkeergelegenheid aangelegd, maar de vraag is of er niet beter op kan worden gebouwd. Het ergste wat er gebeuren kan is dat er verkeerde keuzes worden gemaakt voor de komende vijftig jaar."

Samenhang

Het belangrijkste vindt ze dat de inwoners van Grou ook een stem moeten hebben. "Grou moet kunnen meepraten over de toekomst. Nu wordt er 'postzegelpolitiek' toegepast. Er wordt steeds een probleem opgelost op een bepaalde plekje, maar het heeft geen samenhang met elkaar. Wij moeten de problemen met elkaar zo goed als mogelijk aanpakken."