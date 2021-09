Oldeholtpade trekt met gemeente op om het dorp natuurvriendelijk te maken

Op tien locaties in het dorp moet de biodiversiteit groter worden. Dat wil Oldeholtpade doen door bijvoorbeeld bloemen in te zaaien en fruitbomen te planten, maar ook door nestkastjes op te hangen. In samenwerking met Weststellingwerf worden de eerste plannen nog dit jaar uitgevoerd.

De commissie werkt in het project Dorp, landschap en biodiversiteit. De plannen werden gepresenteerd door Leo Westenbroek en Peter de Vries.