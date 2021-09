College De Fryske Marren zet in op multifunctioneel centrum in Balk

In Balk wordt al jaren gezocht naar een nieuwe plek voor sport en cultuur. De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd, sporthal de Trime heeft behoefte aan meer ruimte en zalencentrum De Treemter is niet meer toekomstbestendig.

Werkgroepen

Een multifunctioneel centrum zou dus een oplossing zijn, zo schrijf de gemeente. Hoe die er precies uit moet zien en hoe groot het centrum moet worden, zal nog bedacht moeten worden. Twee werkgroepen met mensen van sport- en cultuurverenigingen werken de komende tijd de plannen verder uit, in samenwerking met de gemeente en een overleg met omwonenden.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om 245.000 euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding voor een multifunctioneel centrum in Balk. Het college hoop het onderwerp op 27 oktober in de raad te behandelen.