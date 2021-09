Optreden op een dak in het Leeuwarder centrum: "Noem het positief activisme"

Het was opgezet door LF2028 (het vervolg op Culturele Hoofdstad 2018) en werd gelivestreamd op internet. Het ging om een initiatief om de culturele sector aan te moedigen. Want gewoon optreden is door het coronavirus voor veel artiesten niet te doen.

Positief activisme

"We merkten dat veel mensen thuis zitten en we wilden hen graag een podium bieden om te werken, achter de schermen maar ook voor de schermen. En we wilden laten zien wat er kan. Noem het positief activisme", aldus Jort Klarenbeek van de organisatie.

Met de stream waren de muzikanten van Abdomen en Amarens de Boer te zien. Ze speelden hun eigen nummers, maar ook een eigen versie van het nummer Get Back van The Beatles, als een kleine knipoog naar het verleden.