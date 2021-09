VIDEO: Burgemeester Buma op ROC Friese Poort in gesprek over vrijheid

Doen wat je wilt doen, vinden wat je wilt vinden en leven waar je wilt leven. Dat is volgens burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden vrijheid. Buma was uitgenodigd op ROC Friese Poort om daar te praten over vrijheid in het kader van 75 jaar vrijheid. Zelf heeft Buma ook verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn opa was als burgemeester actief in het verzet en overleed in concentratiekamp Neuengamme.