Dwaalgast op Simonszand: een walrus waargenomen bij Schiermonnikoog

Het gaat om een vrouwtje dat eerder al bij Denemarken en Duitsland is gezien. De waarneming van de kolos is gedaan door Ralf van Hal, onderzoeker bij Wageningen University. Van Hal verklaart tegen Omrop Fryslân dat hij niet direct in de gaten had dat het zo'n bijzondere vondst is. Van Hal was wel voor onderzoek op de Wadden voor Wageningen Marine Research, maar hij weet meer van vissen af.

Op foto's is te zien dat de walrus rustig naast het water ligt op de zandplaat. Simonszand ligt oostelijk van Schiermonnikoog. Er liggen ook vaak zeehonden op de plaat.

Zeldzame vondst

Er zijn diverse populaties walrussen op de wereld, bijvoorbeeld boven Scandinavië en bij Groenland. Maar in de praktijk verlaten walrussen het poolgebied nooit. Ze kunnen wel lange afstanden zwemmen. Waarom sommige walrussen zo ver afzakken is niet bekend. Het zou kunnen zijn dat ze op zoek zijn naar eten, maar ook dat ze gedesoriënteerd zijn door scheepslawaai.

In 1981 bij Ameland

Het gebeurt dus niet vaak, maar heel soms komt het voor. Zo is er in 1981 is een walrus bij Ameland aangetroffen. Deze walrus was vermoeid en omdat de conditie van het dier verslechterde, is de walrus overgebracht naar zeehondencentrum Pieterburen.

Met een beurtvaarschip is de walrus naar Holwerd gebracht, om daarna met een vrachtwagen naar Pieterburen vervoerd te worden. Er moest een hijskraan aan te pas komen om de 700 kilo zware walrus eruit te tillen. Na een maand is de walrus bij Helgoland weer in de Noordzee teruggebracht.