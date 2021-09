Van Anholt traint met sc Heerenveen mee en zoekt nog een club

Voor oud-spelers is vaak wel plek bij Heerenveen als ze willen meetrainen. Toen Van Anholt trainer Johnny Jansen belde, was het ook direct geregeld. "Toen Pele belde, was dat meteen oké. Als we hem daar een beetje mee kunnen dan is dat alleen maar mooi."

Geen contract

Een contract zit er echter bij Heerenveen niet in. "Maar dat weet Pele ook. Dat hebben we ook zo afgesproken." Van Anholt: "Ik vind het al mooi dat ik kan meetrainen."

Van Anholt is 100 procent fit en dus klaar om zo bij een club in te stappen. "Ik sta overal voor open. Een avontuur in het buitenland of iets in Nederland. Het maakt mij niet uit."