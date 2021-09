Niet de hele klas hoeft meer naar huis bij een besmetting

Volgens het demissionaire kabinet is de maatregel om een klas naar huis te sturen te zwaar geworden 'in deze fase van de pandemie.' De GGD kijkt met de ouders van een besmet kind met wie er contact is geweest. Als er meerdere coronagevallen in de groep zijn, kan de klas op advies van de GGD nog wel naar huis worden gestuurd.

Goed voor de klas zou men zeggen, want het onderwijs kan doorgaan. Maar het levert voor de scholen wel weer een vraag op: hoe bepaal je of iemand naar huis moet en de ander niet?

Wat zijn 'nauwe kontakten'?

Harrie Steenstra is directeur fan schoolkoepel Noventa, met elf basisscholen in Achtkarspelen. Hij zegt: "Dat is het probleem in deze regeling: we kunnen dat eigenlijk niet. De veronderstelling dat kinderen in kleine groepjes bij elkaar blijven zitten, klopt niet. Wat zijn 'nauwe contacten'? Dat is heel moeilijk te definiëren."

Noventa volgt nu de lijn dat de besmette leerling thuis blijft. "Op dit moment hebben we zo'n situatie op één van onze scholen. Maar voorlopig lijkt het er op dat we gaan werken met: de zieke leerling blijft thuis en de andere kinderen gaan zoveel mogelijk naar school. De klassen blijven zoveel mogelijk intact, tenzij het overduidelijk is dat kinderen klachten hebben. Dan nemen we andere maatregelen in overleg met de GGD."