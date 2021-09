Gedeputeerde doet aftrap Friese Inspreekweek voor slimme apparaten

De gedeputeerde vindt deze inspreekweek belangrijk omdat het aantoont dat het Fries een serieuze werktaal is en niet alleen voor achter de voordeur of voor op feestjes. Ze doet alles in het Fries. "Het is de taal van 'mijn Sietske-wezen", zegt ze en bovendien wil ze daarmee laten zien dat het Fries een professionele werktaal is. Laatst heeft Poepjes in de Tweede Kamer bij het debat over de stroomkabel door Schiermonnikoog ook iets in het Fries gezegd.

'Skomkofje'

Haar werkplek, het provinciehuis in Leeuwarden, is ook zeer Fries. Zo is in de koffieautomaten 'skomkofje' (schuimkoffie) en 'sûkelarje' (cacaodrank) verkrijgbaar. En de lift zegt in het Fries op welke verdieping hij aangekomen is.

De gasten op het provinciehuis vinden het moo , maar toch zijn daarbuiten ook altijd mensen die geen Fries verstaan of willen verstaan. Poepjes: "Dan zeg ik altijd: 'Het Fries zit tussen Duits en Engels in. Het is geen Zuid-Koreaans.' Met een beetje goede wil is het verstaanbaar."