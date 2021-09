Milan van Ewijk gaat voor 'Dumfries-route': "Maar wel op eigen manier"

Heerenveen is goed uit de startblokken gekomen. Na vijf wedstrijden hebben ze tien punten. Daarmee staan ze op de derde plaats in de eredivisie. "Het gaat zeker goed", vertelt Van Ewijk.

Verval in de tweede helft

Eén ding moet de club nog wel verbeteren: het verval in de tweede helft is vaak groot. Daar is de selectie zich bewust van, zegt de rechterverdediger van sc Heerenveen: "Ik heb zelf nog geen oplossing gevonden hoe het kan dat we in de tweede helft minder spelen. We zijn er druk mee bezig om te kijken wat het probleem kan zijn."