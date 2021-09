Loopt de bouw van het nieuwe Cambuurstadion weer vertraging op?

Hoe zit het in elkaar?

"Die vergunning heb je nodig als je iets wilt bouwen. In dit geval het nieuwe stadion. Die deadline stond op 15 september en is dus niet gehaald. Die deadline was in die zin belangrijk voor Van Wijnen, omdat de gemeente een lening van 14 miljoen euro geeft aan Van Wijnen voor de bouw van het stadion van de Leeuwarder voetbalclub. Veertig procent daarvan zou vrijkomen na de vergunningsaanvraag."

Is het stadion dan later klaar?

" Nee, voorlopig niet. Roelof Faber van Van Wijnen zegt dat ze de vergunningsaanvraag half oktober willen doen. Het was altijd de bedoeling om in januari van 2022 te beginnen met de bouw, dat is ook de afspraak met ROC Friese Poort, die een groot deel van het stadion zal gebruiken als school. De oplevering van het stadion ligt dan op schema voor medio 2023, geeft Faber aan."

Waarom is de deadline voor de vergunningsaanvraag niet gehaald?

"Van Wijnen zegt dat ze nog in gesprek zijn met onder andere Cambuur over bezuinigingen bij de bouw. Het afgelopen jaar zijn de prijzen van bouwmateriaal enorm gestegen. Dat betekent dat de bouwkosten van het nieuwe stadion ook hoger zijn geworden. Om dat te compenseren zijn Cambuur en Van Wijnen wekelijks in gesprek om te zien wat er kan worden veranderd aan de bouw om kosten te besparen."

Wat betekent dat voor Cambuur en het nieuwe stadion?

"Directeur Gerald van den Belt van Cambuur zegt dat voor de club twee dingen belangrijk zijn. De functionaliteit van het stadion en hoe het eruit komt te zien. Daar wil de club in principe geen aanpassingen aan doen, zegt Van den Belt. Maar als het gaat om de bouw van het casco, als Van Wijnen daar iets kan vinden, is dat verder geen probleem. Dus geen andere vloer i de kleedkamers, maar hoe het eronder die vloer uitziet is dan weer minder belangrijk.

Van den Belt zegt er ook bij dat het niet per se negatief hoeft uit te pakken. Zo wilde Cambuur eerst een rond stadion bouwen, maar daar waren supporters tegen. Dat idee is toen afgeschoten en daar was ook de ontwikkelaar blij mee. Want rond bouwen is moeilijker en duurder dan een vierkant stadion."

Van Wijnen verraste iedereen door een paar weken geleden in de rechtbank te zeggen dat het stadion speelklaar kan zijn in september 2022. Dat is wel heel vlot, toch?

"Ja, dat is wel heel snel. Volgens Van Wijnen kan het, maar dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld de bouw van de tribunes en het veld voorrang geeft op de rest. Dus speelklaar in september 2022 betekent voetballen in een stadion in aanbouw. Van den Belt heeft dat al eens meegemaakt bij PEC Zwolle, waar ook een nieuw stadion gebouwd werd, vertelde hij.

Volgens hem heeft het niet de voorkeur van Cambuur om voor deze optie te kiezen, maar dat er niets definitief is. Het zou kunnen zegt hij, omdat je bijvoorbeeld de supporters uit het huidige stadion kwijt kunt op de Oost- en Westtribune van het nieuwe stadion. Dus dan moet dat deel van het stadion eerder worden gebouwd. Maar daarbij ligt het veel meer voor de hand dat je kiest voor nog één laatste seizoen aan het Cambuurplein."