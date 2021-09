'Parels' in de stad blijven in nieuwe editie Fries Straatfestival

Op vele plekken in de Friese hoofdstad waren intieme speelplekken gemaakt. "Met hooibalen bijvoorbeeld. En er was een voorstelling in de binnentuin van de Fryske Akademy, daar kom je anders nooit."

Parels in de stad

Zo'n parel was er ook bij de Grote Kerk. "Op het grasveld bij het Jacobijnerkerkhof hebben we een intiem festivalterrein gemaakt. Dat is wel een blijvertje voor volgend jaar."

Op het dak van parkeergarage De Klanderij was een voorstelling en ook in de tuin van het Sint Antoon-gasthuis. "Daar was een muziekoptreden in feeërieke sfeer, waarbij ook bewoners waren."

Ze hoopt volgend jaar weer op een gewoon festival met veel mensen. "Want straattheater hoort op straat."