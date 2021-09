Verbeek: Met 9-0 verliezen zal de komende tijd steeds vaker voorkomen

"Zo'n wedstrijd vergeet je niet zomaar", zegt Verbeek daar nu over. De wedstrijd van Cambuur heeft hij niet volledig gezien, maar wel in samenvatting. Het verlies kwam niet onverwacht. De Leeuwarders hoeven zich geen verwijten te maken, zegt hij. "Ajax was gewoon veel beter."

Verbeek is nu trainer van Almere City. Zijn ploeg speelde dit weekend ook tegen Ajax: Jong Ajax om precies te zijn. De uitslag van deze wedstrijd was 2-4 in het voordeel van Jong Ajax. "We hebben kansloos verloren", zei Verbeek.

Als trainer kan Verbeek wel genieten van het goede spel, ook al verliest zijn club. "Het enige wat je moet doen, is ervan leren", zei hij tegen zijn spelers. Dat is waar ze uiteindelijk allemaal heen willen.