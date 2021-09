NAM komt naar Wierum en Ternaard om gaswinningsplan toe te lichten

Ze zijn bang voor de gevolgen en hebben al diverse acties gehouden. Demissionair minister Stef Blok, die de vergunning voor gaswinning heeft gegeven, kwam vorige week ook naar Ternaard om erover te praten. Maar die gesprekken hebben niet veel hoop gegeven. Ook tegen de Tweede Kamer heeft hij gezegd dat het moet doorgaan en dat de beslissing daarover niet hoeft te worden uitgesteld.

"Het is teleurstellend hoe de gang van zaken tot nu toe gelopen is", zegt Geertje Schoorstra, voorzitter van dorpsbelang Ternaard. Volgens haar is de sfeer in het dorp wel wat gelaten na het bezoek van de minister. "Maar we hebben ons er nog niet bij neergelegd dat het niet meer tegen te houden is. De procedure loopt nog en zolang die loopt, zetten we ons ervoor in om gaswinning te keren. Mensen hebben het gevoel dat het toch wel doorgaat, maar we zetten door en zijn bezig om goede zienswijzen in te dienen."

Monitoring van de huizen

Inmiddels zijn ze ook in gesprek met de NAM over de voorwaarden. "Dat als de gaswinning doorgaat, dat we die er zo goed mogelijk uit halen. Dat we weten wat er gebeurt als de gaswinning doorgaat. Komt er een goede monitoring van onze woningen? We willen dat de gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat er dus goede afspraken komen."

Dat is ook het doel van de bijeenkomsten met de NAM. "Ze geven informatie over die monitoring. En over wat met onze woningen gebeurt, waar we op moeten letten en waar de meetpunten komen." Ze roept de inwoners op om te komen om zich te laten informeren over deze voorwaarden en wat ze ervan vinden.