Geslaagde editie van Onbeperkte Elfstedentocht; droom van 500 deelnemers

Doorzetten

Ook al was het geen wedstrijd, er komt altijd iemand als eerste over de finish. En dat was Jacob met zijn handbike. "Eigenlijk is het een kniebike, ik leun op mijn knieën en kan zo meer kracht op de pedalen zetten." Hij is blij dat hij binnen is. "Ik had het niet gedacht, het was wel uitdaging hoor, maar dit is echt een overwinning. Ik dacht een paar keer 'dit wordt hem niet' en dan toch maar weer kop ervoor en doorzetten. Dat is het belangrijkste."

Alle deelnemers krijgen een Elfstedenkruisje. "Ja, prachtig. Die komt in een lijstje in de kamer te hangen."